Фотографии и видео с якобы погибшим в Ливии бойцом ЧВК "Вагнера" оказались фейком

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Фотографии и видео с якобы погибшим в Ливии бойцом ЧВК "Вагнера" опубликовали сторонники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Их распространила группировка RADA, которая связана с запрещенными в РФ "Братьями-мусульманами", ИГИЛ и Аль-Каидой. На видео можно увидеть труп мужчины среднего возраста. Тип внешности погибшего – славянский, утверждают боевики. Такое заявление некорректно, так как умершего можно охарактеризовать как европеоида. Его тело перенесли к месту съемки, о чем свидетельствуют вытянутые лацканы военной куртки. Еще одна странность – это черные ботинки. В них нога сильнее греется, это значит, что для действий на пустынной местности они не очень удобны. Изображенный на видео шлем выглядит так, будто его использовали крайне редко.

На нем нет потертостей или царапин. Позже в дополнение к первому был опубликовал второй ролик. На нем запечатлен досмотр вещей и снаряжения погибшего. Видео снято уже в другом помещении. На трупе можно увидеть шлем с самодельным чехлом. Из-за этого не понятно, это тот же элемент амуниции, или другой. Кроме того, на видео продемонстрировано содержимое рюкзака мужчины.

Военные размещают вещи особым образом. Однако предметы, запечатленные на ролике, сложены хаотично. Даже простой турист собирает рюкзак более организованно. Twitter-аккаунт @alking_ly 23 мая опубликовал видео из больницы. Там запечатлено тело погибшего в морге и его личные вещи. Среди них оказалась десятирублевая купюра, которая в России давно не используется. Продемонстрировано также по одному экземпляру купюр каждого номинала, кроме сотенной. Это довольно странно, ведь она является самой ходовой в РФ. Для роликов характерно низкое качество, все они длятся не более двух минут. Те, кто снимают видео для доказательства, обычно подходят к этому вопросу более обстоятельно. Плюс ко всему, отсутствуют медицинские документы об осмотре погибшего. Причина его смерти не сообщается. Весьма странно, что на радиостанции мужчины стоит имя "SWAR", на вещмешке – "Хунгуз".

Такое название носит одна из китайских народностей. Это не особо вяжется со "славянским" типом внешности. Twitter-аккаунт @UNICCairo 23 мая опубликовал пост, из которого следует, что погибший является похищенным в Триполи украинским врачом. Выяснилось, что на фотографиях изображен Андрей Кузьменко. В соцсети Facebook он опубликовал видеоопровержение. Мужчина работает психологом и живет в Киеве.

Вторая версия появилась 24 мая. Погибшим якобы является серб Алекса Дурич, написал пользователь Twitter с ником @MohsenDerregia. Впоследствии к посту появились комментарии, из которых следует, что это сообщение, вероятно, фейк. Уже на следующий день пользователь с ником @LibyaPro2 указал на ошибку в этом твите.

Кроме того, 25 мая подконтрольные ПНС Ливии аккаунты ливийского сегмента Twitter опубликовали снимок якобы еще одного погибшего бойца ЧВК "Вагнера". На нем изображен тот же мужчина, чьи фотографии первыми появились в Сети, однако они сделаны в другом месте. Личность этого человека выяснить пока не удалось. Материалы, на которых он был запечатлен живым или в момент гибели, отсутствуют.

Никто, кроме ПНС Ливии, не предоставил доказательств причастности погибшего к ЧВК "Вагнера". Не исключено, что это узник тюрьмы "Митига", которая принадлежит группировке RADA, ведь именно боевики публиковали фото и видео. Даже известная своими антироссийскими публикациями и поддержкой террористов "Новая газета" считает опубликованные ролики постановочными.