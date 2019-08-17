Обновленную Windows XP представят в 2020 году

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Core OS от Microsoft совместит идеи XP с дизайнерскими наработками MacOS.

В Сети появились концепты новой операционной системы от Microsoft, слухи о которой активизировались после обновления Windows 10. Более того, в Microsoft «подогрели» предположения, сообщив об отмене выпуска новых систем, которые заменят пакеты обновлений. По мнению экспертов, обновленную Windows, которая получит ностальгическое название XP, представят в 2020 году.

Дизайнер под ником Avdan представил на своём YouTube-канале концептуальное видео, демонстрирующее дизайн операционной системы, выполненной в стиле Windows XP. Зрители отметили, что забытые решения из ОС 2001-го года смотрятся удобно в стилистике последних систем от Microsoft. Один из подписчиков отметил, что возврат Windows XP необходим, так как новые версии Windows 10 всё больше повторяют решения MacOS.

На тизерном видео изображено «классическое» меню «Пуск» и панель задач с интуитивным расположением элементов. Также в кадр попало содержимое меню, которое сохранило структуру оригинальной системы, воплощённой в дизайне Windows 10.

Стоит отметить, что Windows XP представили в августе 2001 года. На протяжении шести лет XP была самой распространённой ОС на планете — даже в 2018 году 0,3% всех ПК в мире использовали 17-летнюю ОС. Её сменила Windows 7, которая считается последней «классической» ОС от Microsoft — новшества последующих систем столкнулись с критикой поклонников творений Билла Гейтса. В частности, эксперты отмечали копирование решений интерфейса, которые применялись в MacOS.