Новое транспортное сотрудничество России с Киргизией

31-05-2020, 10:02

Недавно заместитель министра транспорта Алексей Семенов, провел видео-конференцию с министром транспорта и торга Киргизии Жанатом Бейшоновым.

На этой встрече они говорили об автоматизированной системе весогазобетонного контроля – АСВК, также о системе взимания платы за проезд по дорогам Российской Федерации, например «ПЛАТОН». Заместитель министра транспорта рассказал гостю о результатах и особенностях внедрения системы АСВК на дорогах России, которые соприкасаются с Республикой Татарстан. Этак конференция длилась не долго, но собеседника сразу же заинтересовало предложение о таком сотрудничестве. Особенно Жаната Бейшонова заинтересовали комплексные продукты, которые представляет группа компаний «Национальная телематическая система». Эта компания является ведущим российским разработчиком решений в области по внедрению автоматизированных систем в дорожной индустрии.

Также на конференции присутствовали эксперты НТС, которые рассказали о реализации проектов, и готовности приступить к работе по созданию автоматизированных систем в Республике Киргизия. Алексей Семенов на заседании заявил, что Россия очень серьёзно относится к развитию комплексных автоматизированных систем в транспортной отросли. Начиная работу над этим проектом министр транспорта провел огромную работу в изучении уже существующих подобных автоматизированных систем. Он проанализировал все существующие системы и уже подобрал подходящие варианты для этого сотрудничества.

На конференции Жанат Бейшонов рассказал о том, как строиться и формируется дорожная индустрия в Киргизии. Также было указанно, что уже несколько лет проводиться мониторинг за передвижением транспортных средств и о дальнейшем взаимодействий Республики с Россией в области разработки отраслевой законодательной базы. Также министр Киргизии обратив внимание на то, что опыт России в создании подобных систем будет полезен для Киргизии. И он очень надеется, что автоматизированные системы будут полезны, и с успехом будут применяться на территории Киргизкой Республики.

Источник: https://www.mintrans.ru/