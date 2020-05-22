Житель Алтайского края зарезал гостя, который не хотел уходить домой

Вчера, 13:46

В Поспелихинском районе двое мужчин устроили ссору, которая закончилась поножовщиной.

Следственные органы Алтайского края направили в суд дело в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего приятеля. По данным правоохранителей, житель Поспелихинского района зарезал гостя, который не хотел уходить домой.

Трагедия случилось 29 февраля в частном доме подозреваемого. Его знакомый приехал в гости из соседнего села, мужчины принялись распивать спиртное. В ходе застолья между ними возникла ссора, поводом к которой стало то, что гость засиделся в чужом доме и не захотел добровольно покидать жилище друга. В итоге злоумышленник набросился на друга с кулаками, а затем и вовсе зарезал, ударив ножом в шею. 51-летний гость погиб на месте от полученных ран.

Представители СКР пояснили, что следствие по делу завершено. Судьбу жителя Алтайского края решит суд.