На главврача Нижегородской ЦРБ завели дело за занижение статистики по коронавирусу

Вчера, 11:14

Руководитель Сергачской больницы Татьяна Кулуева все обвинения в злоупотреблениях опровергает.

В апреле–мае главврач ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» Нижегородской области намеренно давала подчинённым указания брать у жителей пробы на COVID-19 в нарушение установленных норм. Таким образом, искусственно занижалась статистика по пациентам, инфицированным коронавирусом. Об этом накануне сообщил, ссылаясь на собственные источники в силовых органах, Telegram-канал «Опер пишет».

Сотрудники регионального управления ФСБ, по данным региональных СМИ, задокументировали злоупотребление руководителя медучреждения Татьяны Кулуевой и завели дело за занижение статистики по коронавирусу по признакам ч.1 ст. 285 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Между тем сама главврач все обвинения опровергает и утверждает, что никаких манипуляций с данными по коронавирусу в больнице не было. При этом она подтвердили, что в ЦРБ проводится проверка.

Возможные злоупотребления главврача Сергачской ЦРБ уже прокомментировали в правительстве Нижегородской области. Замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов заявил, что областной Минздрав разбирается в ситуации. Чиновник также выразил недоумение фактом подтасовки статистики по коронавирусу, заявив, что у медиков не должно быть никакой мотивации занижать данные по заболеваемости.