Впервые в России женское обрезание стало причиной уголовного дела

Вчера, 14:30

Прецедент произошел в Ингушетии, с 9-летней девочкой.

Следственным комитетом по Ингушетии проводится расследование в отношении частной клиники, где обрезание клитора провели 9-летней девочке. Отец девочки оправдывает это тем, что не хотел, чтобы девочка возбуждалась. Впервые женское обрезание стало причиной уголовного дела, представитель «Правовой инициативы» отмечает, что материалы дела уже находятся в суде.

В списке обвиняемых пока находится лишь детский гинеколог Изаня Нальгиева. Именно она проводила процедуру обрезания ребенка. Также удалось выяснить, что делалось это против воли ребенка. Известно стало об этой жуткой истории лишь недавно, хотя произошла она почти год назад, в июне 2019.

Отец на выходные забрал детей у бывшей жены Лины. Женщину не насторожило, что мужчина, практически не общавшийся с детьми, проявил такую инициативу. Без задней мысли отвезла сына с дочкой в Магас, но на следующий день детей внезапно вернули обратно. Платье Аиши было все в крови - ей сделали женское обрезание.