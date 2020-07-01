Издание Sohu оценило манёвр России с гособлигациями США

Вчера, 12:16

Китайские аналитики признали, никто не ждал, что Москва снова начнёт скупать американский государственный долг.

фото: piqsels

Россия получила репутацию сторонника избавления от гособлигации США (трешериз). Отчёт американского Минфина показывает рост российских инвестиций в госдолг этого государства на 80%, до 6,85 млрд долларов. Sohu предположило мотивацию России для вливания денег в гособлигации США и оценило манёвр Кремля.

До настоящего времени, Россия избавлялась от трешериз и заменяла их золотом в своих валютных резервах. Москва минимизировала риски для финансовой системы после американских санкций. Инвестиции России в госдолг США составляли 3 года назад 100 млрд долларов. В марте 2020 года они сократились до 3,8 млрд. После этого — резкий рост на фоне того, что Китай продолжил дедоллоризацию.

ЦБ РФ пояснил, это необходимо, чтобы откорректировать финансовые резервы. Аналитики Sohu полагают, что такое объяснение — это уход от конкретного ответа. Они попробовали понять, в чём подоплека. В итоге, китайские эксперты решили, неожиданный шаг России — холодный расчёт. Москва учитывает геополитическую и экономическую ситуацию, которая постоянно меняется. Россия скупала золото и вошла в 5 стран с его крупнейшими запасами. Цена драгметалла достигла пика и на его продаже можно неплохо заработать. Когда цены на золото стабилизируются, Москва снова начнёт скупать его.

Одновременно, экономисты отметили, в России появился дефицит доллара в связи с падением нефтяных цен и влиянием пандемии. Это является причиной временного вложения средств в госдолг США. Sohu отмечает, что Москва не откажется от политики дедоллоризации и снижения зависимости от США, тактика Кремля стала более гибкой. Россия ориентируется, в первую очередь, на свои национальные интересы.

Аналитики Sohu ценило манёвр России с гособлигациями США беспристрастно и профессионально.