ЦСР: К концу года в России появится более 400 тысяч безработных строителей

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Эксперты подсчитали, что средняя зарплата у застройщиков снизится до 38,7 тысячи рублей.

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, серьёзным образом затронул в России и строительную отрасль. Аналитики Центра стратегических разработок (ЦСР) высчитали, что к концу года в этой сфере останутся работать 4,5 млн человек. То есть, в стране появится более 400 тысяч безработных строителей.

В отчёте ЦСР говорится, что данные собирались на основании официальной статистики госорганов контроля, были проведены опросы с сотрудниками 150 строительных компаний. Учитывалось положение мелких, средних и больших предприятий.

По итогам исследования, специалисты спрогнозировали рост безработицы в отрасли на 409 тысяч человек. При этом размер средней месячной заработной платы по России в строительной сфере сократится на 8% и составит порядка 38,7 тысячи рублей.

Отвечая на вопрос о причинах столь бедственного положения, застройщики указывают на падение спроса, проблемы с финансами у подрядчиков и перебои с поставками строительных материалов.

Аналитики ЦСР считают, что выручка компаний-строителей упадёт на 83,9 млрд в сравнении с показателями прошлого года. Прибыль застройщиков упадёт на 2,8 млрд.