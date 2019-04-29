Фон жизни создают музыкальные сайты

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Если есть интернет и какой-то гаджет — никаких трудностей с выбором своего индивидуального музыкального фона. Композиции для любого настроения, для танцев и занятий спортом, для кого — как воспоминания, а для кого — поиски новинок в свою коллекцию. — Такой широкий диапазон произведений собирают площадки онлайн.

Музыкальный сайт MUZME — десятки страниц только перечисления: русские песни , зарубежные, клубные, а также самые популярные треки, которые чаще всего слушают и скачивают. Есть время — слушай все подряд, а хочется найти что-то определенное — есть строка поиска.

В списке часто встречается имя Эрики Лундмоен. Как исполнитель она заявила о себе пару лет назад, в 20-летнем возрасте. С детства любила музыку любого жанра, завораживали все звуки. Серьезно занялась этим в 16 лет, поступив в училище эстрадного и джазового искусства. Первые песни сочетают в себе черты фолк, соул, поп-стилей и привлекают этим необычным сочетанием слушателей. Все внимание сейчас молодая певица уделяет развитию своего творчества, на сцене впитывает энергию зрителей, вдохновляется их аплодисментами.

Прочно закрепилась на волнах радиостанций российская рок-группа из Казани МУРАКАМИ. Полтора десятка лет они удерживают популярность среди поклонников, — можно назвать долгожителями в мире, где ежедневно записываются сотни новинок. Группа с самого начала дает концерты на аренах, записывает альбомы, регулярно презентует их своим зрителям. Месяцами держались в хитах на «Нашем радио» песни группы «Про Урал», «Нулевой километр», «Сказка». МУРАКАМИ создают то, что востребовано молодыми, потому они и сливаются с их жизнью. Так, группа участвовала в «Универсиаде», вместе с юными спортсменами объехала 18 городов страны под их флагами. Ними создан также гимн спортивного клуба «Зенит». Туры по городам к 10-летию творчества, участие во множестве фестивалей — лучшее свидетельство неугасающей популярности коллектива.

Ни один музыкальный сайт не обходит вниманием такой жанр, как шансон. Особенно если исполняют его люди с ярко выраженным артистическим талантом, как Дмитрий Быковский. Успешно сложилась его кинокарьера — такой выразительный типаж требовался в «бандитских» сериалах, а слава пришла к Быковскому после «Ментовских войн». Песни «про жизнь», которые исполняет потомок донских казаков, наверное, не утратят своей популярности никогда.