«Одноклассники» запустили видеочаты по модели Zoom

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Чтобы участвовать в видеозвонке теперь не обязательно быть зарегистрированным пользователем сервиса Mail.Ru Group.

«Одноклассники» запустили в своём интерфейсе видеочаты по модели популярного сервиса Zoom. Если ранее, чтобы участвовать в групповой конференции, необходимо было регистрироваться в соцсети, то сейчас это не обязательно. Как и в Zoom, быть авторизованным необходимо лишь создателю видеочата, остальные участники могут присоединиться к звонку по специальной ссылке.

Как известно, именно Zoom первой внедрил подобную опцию в свой функционал, что позволило многократно нарастить аудиторию сервиса в рекордно короткие сроки. Вслед за ним опыт тут же переняли крупные социальные платформы вроде Skype и «Одноклассников».

В Mail.Ru Group пояснили, что обновлённые видеочаты доступны как в мобильной, так и десктопной версии соцсети. Впрочем, «ложкой дёгтя» стала ограничение длительности звонков и запрет на участие в видеозвонке более 100 пользователей.

Чтобы начать чат, создателю следует авторизоваться в «Одноклассниках» и далее активировать соответствующую опцию в разделе «Сообщения». После этого в специальном окне можно скопировать ссылку-приглашение и разослать её участникам конференции любым удобным способом. При подключении к видеозвонку новым пользователям достаточно просто указать своё имя.