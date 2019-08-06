Вчера, 22:36

Один из самых популярных интернет-ресурсов «Википедия» используется в качестве рычага давления против России в политической информационной войне.

Стоит также отметить, что глобальная энциклопедия представляет только точку зрения оппозиции и либерального движения. Сомнения в беспристрастности «Википедии» по отношению к политической ситуации в России появились в связи с блокированием российского сайта ФАН. Кроме того, в черном списке энциклопедии оказались nation-news.ru, jpgazeta.ru, rueconomics.ru и riafan.ru.

ФАН специализируется на расследованиях в отношении так называемой оппозиции, максимально объективно описывает сложившуюся ситуацию, раскрывает правонарушения либералов. По всей видимости, именно поэтому администрация «Википедии» заблокировала сайт ФАН. Интересно, что американец Джимми Уэйлс, один из создателей глобальной энциклопедии уже внушал свои политические взгляды и воздействовал на деятельность «Википедии». Он демонстративно ушел из состава жюри немецкой премии «Квадрига», которую решили присвоить Владимиру Путину. Этот жест показался достаточным основанием для остальных коллег Уэйлса, чтобы не вручать премию Путину. С каждым годом глобальная энциклопедия все больше поддерживала Запад, хотя изначально «Википедия» была задумана для отражения только фактических данных и продвижения свободы слова.

По гордым заявлениям основателей «Википедии» их ресурс не поддается влиянию каких-либо государств, так как «Фонд Викимедиа» является некоммерческой благотворительной организацией, получающей средства на реализацию деятельности за счет пожертвований. Но бытует мнение, что уловка, по которой делаются политические заказы, скрывается в самой структуре интернет-ресурса. Над текстом в статьях «Википедии» трудится огромное количество человек, на которых можно оказать влияние.

Политическую направленность интернет-энциклопедии можно проследить в том, как вносятся правки и дополнения к тексту о либеральных деятелях России.

Аккаунт Журналиста Андрея Графова, который внес примерно 700 правок в статьях «Википедии» был заблокирован. Его интересы, в основном, связаны с искусством, но тем не менее они косвенно касаются российских либералов. Эта ситуации очень удивила журналиста, так как он предоставлял объективные факты.

По всей видимости, история с ФАН аналогична. Деятельность российских СМИ показалась неудобной для тех, кто поддерживает оппозиционную риторику. Демонстративная одностороння подача событий показывает, как ««Википедия» влияет на формирование общественного мнения в России.

Есть мнение, что на «Википедию» все-таки можно повлиять путем внесения особо крупных «пожертвований». Тогда административный корпус глобальной энциклопедии станет предоставлять информацию в том ключе, в котором это выгодно вкладчику. ФАН оказалось в ситуации, когда даже «независимый» глобальный ресурс использовали как информационное оружие против него.