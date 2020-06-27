В Сети установили личность полицейского США с татуировками «Россия» и «Хабаровск»

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Американский правоохранитель попал в кадр во время сопровождения протестной акции, оказалось, его жена — русская.

Фото: twitter.com/Steve Campion

В соцсетях США набрал популярность кадр, на котором изображён момент акции протеста после гибели темнокожего Флойда. На снимке — полицейский. Его левую руку украшают тату, в числе который отчётливо читается «Россия», а также «Хабаровск».

Мало того, правоохранителя, стукнув кулаком об кулак, приветствует участник демонстрации — афроамериканец. Журналисты в США в шутку назвали полицейского «русским агентом».

Пользователи Сети установили в Facebook этого полицейского, который обеспечивал порядок при шествии протестующих. Это — Майкл Аскью, он родился в Техасе. Профиль содержит информацию, американец был в Хабаровске и владеет русским. Страничка полицейского имеет фото его свадьбы. Плакат выполнен на русском, надпись — «Настя и Миша». Этот момент заинтересовал пользователей соцсети, которые нашли жену Аскью. Это девушка Анастасия, которая родилась в Хабаровске. Майкл сообщает о себе, что служил в армии США, получил образование сначала в колледже, потом в университете, а в 2012 году съездил на родину супруги.

Таким образом, «русский агент» среди американских полицейских ничего не скрывает о себе.