Австралия ищет очаги коронавируса через канализацию

Вчера, 17:59

Человеческие экскременты помогут определить локализацию инфекции, считают специалисты компании Melbourne Water.

Во всём мире страны по-разному отслеживают распространение опасного коронавируса COVID-19. Например, Австралия ищет очаги инфекции через канализацию. Как сообщает Daily Mail, местная компания Melbourne Water взяла этот метод на вооружение из-за его дешевизны.

Учёные-гидрографисты уже установили, что следы коронавируса могут оставаться в человеческих экскрементах в течение еще шести недель после появления первых симптомов. Угрозы они не представляют, поскольку канализация обрабатывается специальными средствами, которые убивают инфекцию. Зато взятые в подземных коммуникациях образцы помогут понять, какая концентрация заражённых коронавирусом людей в том или ином районе.

В компании признаются, что метод с исследованием канализации не является наиболее точным индикатором очагов распространения инфекции, но зато не является таким дорогостоящим и трудоёмким, как остальные.

Напомним, что состоянием на 21 мая в Австралии зарегистрировано чуть более семи тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 6,4 тысячи австралийцев уже излечились от опасного заболевания.

Ранее о следы коронавируса были зафиксированы в реках близ Милана. Фрагменты инфекции попали в водоёмы из сточных вод, но учёные уверяют, что они не несут угрозы. Также как в Австралии и других развитых странах мира, болезнетворные микроорганизмы уничтожаются в канализации с помощью специальных дезинфицирующих средств.