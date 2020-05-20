США тормозит производство вакцины форсированием «Обамагейта»

Вчера, 14:37

Планы по борьбе с коронавирусом сменили траекторию.

Американское издание The Atlantic назвало «Обамагейт» актуальной «одержимостью президента Дональда Трампа». Лидер Штатов занимается форсированием феномена неспроста, уверены в СМИ. Политические игры властей и «бессмысленные» разработки отвлекают внимание населения от проблем пандемии.

«Обамагейт» — феномен абстрактных обвинений в адрес 44-го президента США Барака Обамы, выдвигаемых Трампом и поддерживающими его. Высказывания нынешнего президента не приводят конкретных примеров, акцентируя внимание лишь на том, что это «самый громкий политический скандал Соединённых Штатов за всю историю».

Неопределённость и загадочность заявлений сработали — народ и множество СМИ отвлеклись от проблемы коронавируса, от антирекорда страны по количеству заболевших, как и от того, что отдельные представители власти не торопятся что-то с этим делать. Незамеченным осталось и то, что происходящее тормозит производство вакцины, которая и без того обещает появиться не раньше лета 2021 года.

В США с дефицитом необходимого борются сбором пожертвований

На фоне нехватки средств индивидуальной защиты медработников появляются разработки медицинских масок, способных тестировать на COVID-19. О совместной работе учёных из Гарварда и Массачусетского технологического института (MIT) сообщил ресурс Business Insider. Почему нельзя обойтись старыми методами и почему производство недешёвых масок со специальными датчиками приоритетнее разработки лекарства — не ясно. Учитывая, что последним уже занимается Китай — явный оппонент в глазах Дональда Трампа.

Население страны не задаёт этих вопросов — им нужно узнать, что же «натворил» Обама. И нынешний президент усиленно подогревает эти интересы, умело отводя разговоры в сторону и от собственных просчётов на занимаемом посту, и от борьбы с пандемией.