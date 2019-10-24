ПНС Ливии не идет на компромисс с Хафтаром из-за нежелания терять доходы от нефти

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В Сочи стартовал саммит «Россия – Африка». Гостями мероприятия стали главы десятков африканских стран. Прибыла на него и делегация так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое тесно связано с террористическими группировками, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГИЛ (запрещено в РФ).

Представителей т.н. ПНС, невзирая на сомнительные связи, пригласили в Россию в связи с тем, что одной из главным тем саммита станет разрешение конфликтов в Африке. Однако, как выяснилось, эта сторона ливийского конфликта в мирных переговорах не заинтересована. Это дал понять глава триполитанского МИД Мухаммед Сияла, заявивший, что ПНС не собирается вступать в переговоры с представителями Ливийской национальной армии (ЛНА). Причина заключается в ливийской нефти, деньги за которую на данный момент террористы полностью забирают себе.

Новая волна конфликта в стране началась после того, как командующим армии Ливии был назначен Халифа Хафтар. Его основная задача заключается в освобождении своего государства от многочисленных бандформирований, которые тесно связаны с ПНС.

ПНС содержит эти группировки на средства, получаемые от продажи нефти. Таким образом, триполитанское правительство само стало заложником террористов. Под контролем террористов находятся столица страны и морские нефтеналивные порты.

С началом наступления ЛНА на боевиков ситуация в корне поменялась, и почти вся добыча нефти на континенте оказалась в руках Палаты представителей. При этом ЛНА не имеет возможности экспортировать нефть за границу, так как мировое сообщество признает легитимным исключительно ПНС.

В сложившейся ситуации у Правительства национального согласия и Палаты представителей появляется повод для переговоров, так как на сегодняшний день доходы от продажи нефти – это единственный доход для всей Ливии. Хафтар со своей армией мог ли бы создавать все условия для транспортировки «черного золота» к нефтеналивным портам. Саррадж и ПНС могли бы заняться продажей сырья западным покупателям. А доходы делились бы поровну на государственные нужды сторон.

Однако руководителей ПНС такое развитие событий не устраивает, так как Хафтар и Палата представителей не дадут им в дальнейшем «спонсировать» террористов.

Даже во время военного положения доходы от нефтяных месторождений составляют порядка 25 миллиардов в год. И вся эта сумма направляет в карман боевиков транзитом через ПНС. До простого народа деньги не доходят. Иными словами, Ливия превратилась в кошелек для ИГИЛ.

Бывшему главе страны Муаммару Каддафи в свое время удалось реализовать проект гарантированной природно-сырьевой ренты, благодаря которому каждый гражданин получал от государства финансовые вливания, полученные от продажи нефти.

При Каддафи Ливия стала одним из самых успешных арабских государств. Так, ВВП страны в 2008 году составил 15 700 долларов на душу населения. Для сравнения, в Египте этот показатель был равен всего 2000 долларов. На сегодня ВВП Ливии упал в два раза и колеблется на уровне 6-7 тысяч.

Бывший ливийский лидер смог воплотить в жизнь китайскую модель экономического чуда. Гражданам была доступна бесплатная медицина, образование, оказывалась поддержка молодым семьям. Экономическая устойчивость давала Ливии возможность держать независимый внешнеполитический курс, что и стало причиной для нападения стран Запада.

На сегодняшний день политику Каддафи продолжает глава ЛНА – Халифа Хафтар. Он хочет возродить социальную политику своего предшественника.

Однако Саррадж и ПНС изо всех сил будут мешать реализации этого плана, так как постоянные денежные «пожертвования» помогают им контролировать банды боевиков. Как только финансирование закончится, те, кто некогда свергал Каддафи, сами станут жертвами.