Военкор Олег Блохин пристыдил создательницу фейка о ЧВК «Вагнера»

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Военный корреспондент Олег Блохин прокомментировал высказывание журналистки CNN Клариссы Уорд, которая запустила очередной фейк о ЧВК «Вагнера».

15 октября военкор опубликовал у себя в Telegram-канале видео опустевшей военной базы американцев в Манбидже, которые второпях покинули ее перед вводом сил Сирийской арабской армии (САА) в город. После того, как Олег Блохин опубликовал репортаж с базы, в сети началось активное обсуждение случившегося.

Особенно на фоне остальных комментаторов выделилась шеф международного отдела телеканала CNN Кларисса Уорд, назвав военного корреспондента на своей странице в Twitter сотрудником ЧВК «Вагнер».

Неутомимая создательница фейков от CNN представила российского военкора как вагнеровского «бойца». Естественно, такой явный и наглый обман был обнаружен даже комментаторами-любителями.

«Этот твит — все, что вам нужно знать о компетенции CNN. Олег Блохин, российский журналист, теперь боец ЧВК», — пишут пользователи Twitter.

https://youtu.be/_MitfXk7v5k

После обрушившейся критики Кларисса Уорд попыталась оправдаться тем, что якобы была не в курсе того, что человек на видео – известный российский журналист, давно работающий в Сирии. Тем самым корреспондент CNN еще раз подтвердила свою некомпетентность, не проверив данные о русском военкоре.

По запросу Федерального агентства новостей Олег Блохин прокомментировал ситуацию, отметив, что действительно в составе представителей СМИ побывал на брошенной американцами базе. Говоря о фейке журналистки CNN, Блохин назвал Уорд «тупой овцой из конченной помойки». И добавил, что так и будет называть тех, кто лепит глупости, не задумываясь.

К слову, это не первый фейк подобного рода «известной» журналистки. Так, в мае Кларисса Уорд вместе со съемочной группой CNN упорно искала «иностранное присутствие» (читай – «российское присутствие») в ЦАР. Ничего не найдя, она решила просто подкупить местных жителей, чтобы те рассказали на камеру о «плохих русских».

Кроме того, в 2016 году она вела съемки фильма телеканала CNN в оккупированных террористами провинциях Идлиб и Алеппо в Сирии. Она носила черный никаб и стала единственным западным журналистом, которого тепло встретили на занятой террористами запрещенной в РФ международной сети «Аль-Каида».