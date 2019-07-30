Вчера, 23:37

Ночью 30 июля 2018 года на территории Центральноафриканской Республики произошла трагедия. Трое российских журналистов, выполняющие задание Центра управления расследованиями, были убиты вооруженными бандитами.

Власти ЦАР 26 июля опубликовали коммюнике, в котором указали некоторые данные, полученные в течение проведения расследования и заявили о его проставление. Из информации следствия стало известно, что Расторгуев, Радченко и Джемаль отправились на машине в город Декоа. Приблизительно около девяти вечера их остановили местные вооруженные бандиты, после чего расстреляли. Некоторые личные вещи россиян при этом были украдены. Личности преступников до сих пор не установлены.

Однако это только часть трагической истории. Во время командировки в африканской стране происходила кровопролитная гражданская война, и об это прекрасно знали организаторы поездки из ЦУР и его спонсор, кровавый олигарх Михаил Ходорковский. В попытках сэкономить они отказались от найма охраны и переводчика для журналистов. Беспрецедентная халатность и стала причиной гибели россиян. Помимо этого, им были выданы пресс-карты на английском языке, которые не используются в этом государстве, а фейковую символику ООН для своей машины им пришлось делать самостоятельно.

После освещения произошедшего в СМИ Ходорковский всячески пытался пресечь очернение своей персоны. Он предлагал деньги администраторам телеграм-каналов для публикации фейковых новостей. Через своей проект «Досье» он периодически публиковал различные вборсы для дезинформации граждан и следствия. Следует подчеркнуть, что он ни разу не явился для дачи показаний. Этот факт лишь подчеркивает его причастность и опасения в том, что люди могут узнать правду.

Политолог Александ Асафов отметил, что олигарх не сильно переживает по поводу случившегося, ведь ему присуще крайне небрежное отношение к человеческим жизням.

Также в причастности Ходорковского к гибели журналистов уверена его бывший юрист Елена Липцер. Она рассказала, что он так же наплевательски относился и к своим сотрудникам в ЮКОСе.

Схожего мнения придерживается и писатель Николай Стариков. Он отмечает, что МБХ осознанно отправил россиян на «верную погибель». Он уверен, что это ни что иное, как очередная провокация, направленная на расшатывание политической обстановки в России.