Умер архитектор Сезар Пелли

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По сообщению губернатора провинции Тукуман Хуана Мансура, в Аргентине умер один из самых известных в мире архитекторов. В момент смерти ему было 92 года.

Губернатора Тукумана на своей страничке в Twitter поделился информацией о смерти Пелли: «С огромной болью мы получили грустную весть о смерти великого архитектора Сезара Пелли». Мансур выразил соболезнования родным и близким покойного архитектора. Сезар Пелли известен во всем мире десятком работа, как например ему принадлежит проект Стеклянной башни в Мадриде.

Также Пелли создавал Всемирный финансовый центр, который располагается в Нью-Йорке. Еще одной известной работой архитектора является Корпоративный центр Банка Америки в Шарлотте (США).