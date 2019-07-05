Архивное интервью может раскрыть личность Бэнкси

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В телевизионных архивах Лондона было обнаружено интервью с человеком, который называет себя Бэнкси. Все это время разгадка личности самого известного анонимного художника находилась в хранилище телевизионного канала.

Интервью провели еще до нашумевшей выставки 2003 года в Лондоне в честь неуловимого художника. В нем рассказывается о человеке, лицо которого прикрыто бейсболкой и футболкой. Видеосюжет показали на телеканале ITV London, но о нём очень быстро забыли. Недавно репортер Роберт Мерфи проводил собственные расследования в отношении Бэнкси и наткнулся на это интервью.

На одном из кадров видно человека, наносящего рисунок ребенка, который играет с алфавитными кубиками «Kill more». Это изображение уже давно приписано Бэнкси.

В двухминутном видеоролике корреспондента Хейга Гордона таинственный мужчина рассказывает о себе.

«Я скрываю свою личность, потому что нельзя быть автором граффити и при этом выходить на публику», — говорит он Гордону.

Представители Бэнкси никак не прокомментировали данное интервью.