В Финляндии мошенники сбывают купюры российского «Банка приколов»

Сегодня, 11:42

Зафиксировано несколько случаев, когда люди пытались расплатиться фальшивыми деньгами. Полиция Финляндии начала расследование.

В одном из отелей постоялец попытался оплатить проживание купюрами, на которых четко была различима надпись на русском языке: «сувенирная продукция». В течение нескольких дней в полицию поступили обращения от граждан, в руках которых так же оказались банкноты «банка приколов». В настоящий момент идут разбирательства.

Правоохранители напоминают, что за сбыт фальшивых купюр злоумышленнику грозит штраф или лишение свободы.

Тем временем российская Госдума предложила запретить сувенирные деньги. Законопроект будет проработан совместно с ЦБ. Государственные органы хотят внести запрет на изготовление искусственных денег и на их использование. Дума объясняет это решение тем, что в последнее время вырос уровень мошенничества с поддельными купюрами. Так, например, злоумышленники рассказывали пенсионерам, что ЦБ вводит в оборот новые купюры, поэтому прямо сейчас необходимо заменить устаревшие экземпляры. Доверчивые старики охотно меняли крупные суммы на сувенирные деньги, так как их легко спутать с настоящими. Только при попытке расплатиться люди осознавали, что их обманули.

Банк России поддерживает инициативу Госдумы. В отчете за 2018 год ЦБ упомянул о жалобы о рассылках, где мошенники предлагают помощь в создании подделок. В сообщениях сказано, что полиграфические издания могут имитировать защитные знаки на банкнотах. В связи с этим государственные органы намерены ограничить выпуск сувенирных денег на законодательном уровне с привлечением к ответственности.