Взрыв на гонконгском судне в Таиланде – пострадали 50 человек

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Причины внезапной химической опасности до сих пор неизвестны. Сотрудники порта и состав экипажа были вынуждены пройти санитарную обработку.

На гонконгском судне в Таиланде произошел взрыв, за которым последовал пожар. Сообщается, что судно разгружало контейнеры. Около 2.00 по московскому времени на соседнем судне в грузовом порту Лемчабанг в Таиланде услышали взрыв, после чего один из контейнеров взлетел вверх, охваченный густым белым дымом. Взрывов было несколько. Пожарные быстро предотвратили распространение огня, но с самим возгоранием пришлось побороться.

В результате инцидента пострадали 50 человек. Медики заключили, что люди отделались легкими ранениями, ожогами и отравлением продуктами горения. Из-за возникшей химической угрозы, всем пострадавшим пришлось пройти обеззараживающую санитарную обработку, пишет Bangkok Post.

На данный момент неизвестно, что именно перевозилось в контейнерах на гонконгском судне в Таиланде. Также, следственная комиссия работает над установлением причин взрывов.

Юго-Восточная Азия знаменита портом Лемчабанг в Таиланде. В его сооружении принимали участие фирмы из России и Украины. В ближайшее время порт планируется расширить. Район Сирача, в котором находится порт, расположен в 119 км от Бангкока и в 31 км от города Паттайя, в котором процветает туризм. Следствие пытается установить цепочку событий, приведших к взрывам, чтобы обезопасить все близлежащие территории.