Опять ИГИЛ*? В Лионе неизвестные устроили взрыв - пострадали восемь человек, в том числе ребёнок

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Взрыв на людной улице во французском Лионе произошёл между 17:30 и 17:40 сообщают местные СМИ. Взрывчатка была начинена гвоздями.

Сильный взрыв прогремел час назад во французском Лионе. Неизвестные лица на людной улице Виктора Гюго привели в действие взрывное устройство и устроили мощный взрыв. Предмет со взрывчаткой был начинен гвоздями и болтами, сообщает Le Progress со ссылкой на свои источники в экстренных службах. Пострадали восемь человек, в том числе ребёнок – 8-летняя девочка. Сперва в СМИ просочилась информация о шести пострадавших. По предварительным данным, ранения у всех несерьёзные за исключением двух человек, которые были экстренно госпитализированы. Почти все пострадавшие получили повреждения нижних конечностей.

Сейчас на месте работают силовики, центральная площадь Лиона Белькур оцеплена полицией и военными. Место взрыва и прилегающую территорию обследуют взрывотехники. У площади уже дежурят медики и спасатели. В МВД Франции пока не спешат с выводами, идёт розыск преступников. Неужели опять ИГИЛ* (Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России)?