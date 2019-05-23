Его же оружием: Люди собирают подписи под петицией о свержении Зеленского

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Автор петиции считает Зеленского президентом без конкретных обещаний.

Украинский народ решил ответить президенту его же оружием - воссоединили в трудное время и пошли против власти.

На сайте первого лица украинского государства появилась петиция о его смещении.

Инициатором стал Безрук Максим Николаевич. Согласно тексту, он утверждает результат выборов нелегитимным так как голосование было протестным против текущего правительства. Товарищ Безрук сообщает, что Владимир Александрович не объединил большинство украинцев, а просто победил, не сообщая никаких политических ориентиров. Далее сообщается, что и после инаугурации президент не конкретизировал свой курс и это привело к ситуации, где «слуга народа» не имеет моральных обязанностей перед народом.

На момент написания новости, петиция набрала 22151 голос из нужных 25000 и ещё осталось 92 дня.

Через некоторое время опубликовали вторую петицию, которая предоставляет полгода на выполнение предвыборных обещаний, в противном случае она требует смещения президента. Эта петиция стала менее популярной и ей удалось набрать 4040 голосов из тех же 25 тысяч. Автором второй стал Михальский Вадим Петрович.