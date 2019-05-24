В США останки людей пустят на удобрения

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Подписание соответствующего законопроекта произошло на днях в штате Вашингтон.

Власти дали официальное разрешение на использование тел умерших людей в качестве удобрений на своём участке. "Компостирование человека" возможно только в определённой технологии, а именно: тело усопшего помещается в специальный стальной контейнер, в котором заложены опилки, солома и другие органические наполнители. Спустя тридцать дней тело полностью разлагается. По истечению этого времени родственники забирают около двух мешков хорошей почвы. Использовать её можно на своём земельном участке в качестве удобрений для урожая или же «развеять» почву как прах.

После подписания этого закона, Вашингтон стал первым, где была применена и легализована подобная практика.

Этот метод «захоронения» является намного экологичнее, чем традиционный. При традиционном погребении в землю возникает ряд проблем в виде загрязнении почв и подземных вод, а также разрастание площадей, отведённых под кладбище. В отношении кремации также выявлен огромный вред в виде выбросов углекислого газа и твердых частиц в атмосферу.

Также отмечается и то, что новый вид захоронений будет намного доступнее в финансовом плане, так как стоимость "компостирования" варьируется около пяти тысяч долларов, что является дешевле традиционных похорон на две и более тысячи.

Известно, что подобный метод уже легализован в Швеции, а бельгийской политической партией «зелёные» было предложено удобрять городски парки.