Слуга народа спешит - Опубликована программа инаугурации Зеленского

Сегодня, 17:53

Новая власть по новому заступает на пост - заседание Рады, парад, встреча с иностранными делегациями.

По плану действо начнётся в 10 утра. Это будет первый пункт – торжественное заседание Верховной Рады, где президент присягнёт на верность Украине и продлится около часа. Следом пройдёт парад вооружённых сил, где будут представлены друг другу армия и глава страны. После парада будет церемониально поднят флаг Украины.

Ближе к трём часам дня президент вместе с первой леди переместится на Банковую улицу в администрацию, где проведёт несколько часов в двухсторонних встречах с иностранными делегациями из Литвы, Эстонии, Грузии, Латвии, Венгрии, Канады, Франции. От США прибудет министр энергетики. Также приглашения получили все бывшие главы государства, кроме Януковича.

Елена Зеленская, супруга президента, сообщила что не желает изменять свои планы – по-прежнему будет создавать сценарии для «Квартала 95». Как первой леди, ей придётся заняться благотворительностью, помимо основных обязанностей.