Маньяк с Кипра паковал своих убитых жертв по чемоданам

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Поток туристов в Грецию снизился, после рецидива бывшего солдата с острова Кипр, который убивал приезжающих иностранок и прятал тела в чемоданы.

Лето несет за собой череду отпусков, но многие люди даже не могут представить, что их может ожидать во время отдыха. Они приезжают за положительными эмоциями, сменой обстановки, но совсем не ожидают встретить там свою кончину. С этим столкнулись несколько иностранных туристок на острове Кипр.

Бывший солдат Николас Метаксас сознался на десяти листах в убийстве пяти женщин и двоих детей. Преступник, после содеянного, помещал трупы в чемодан и выкидывал женщин в красное токсичное озеро Кипра. В течении трех лет мужчину не могли поймать, и только после собственного признания началось расследование - два кейса с трупами экспертами уже обнаружено, однако остальные тела не найдены.

Потерпевшими стали приезжие в отпуск женщины. Народ возмутил тот факт, что должного расследования не проводилось из-за того, что жертвами были иностранки, а открытые уголовные дела рассматривались очень долго. Преступник начинал действовать через социальные сети, входя в доверие, он встречался с девушками, после чего расправлялся с ними.

Расследование до сих пор продолжается, потому что, возможно у убийцы был сообщник, который перепрятал чемоданы с телами. Он находится на свободе, поэтому многие туристы не рассматривают местом отдыха остров Кипр и предостерегают путешественников при желаемом выезде в другие страны.