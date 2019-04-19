Месть Фараонов. Жуки: конец света начнется на Ближнем Востоке - ученые

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Расхищение древних гробниц Египта не прошли даром. С 24 марта Ближний Восток подвергается сильнейшим ударам стихии. Свирепствуют страшные ураганы и наводнения. Одним из самых странных и страшных явления стало нашествие жуков.

По сообщениям источников на территории Ирака и Саудовской Аравии не переставая идут страшные ливни. Вода подмывает фундаменты зданий и дорог. Неисчислимое количество жуков появилось на всей территории солнечных стран. Ученые объясняют это явление тем, что поднявшийся уровень воды просто выгоняет насекомых с обжитых мест.

Однако, есть и противоречивое мнение. Эти беды не единственное, что происходит на Ближнем Востоке. Все невзгоды и трудности посланы в наказание роду человеческому за осквернение могил павших. Самые знаменитые – пирамиды в Гизе. У современного общества нет сведений кто и когда осквернил своим присутствием захоронения древних фараонов. Но тем не менее есть сведения о страшных проклятиях, защищающих саркофаги и тела правителей древности.

Ураганы, наводнения, скарабеи, чума – это лишь малая часть того, что суждено узнать миру за осквернение и разграбление усыпальниц. Возможно, события на Ближнем Востоке лишь предзнаменование ужасного конца человечества.