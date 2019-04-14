Без свободы, зато с 自慰: Из китайского словаря удалили «ненужное» слово

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В словаре для учащихся младших и средних классов Китая «新编学生字典» отсутствует слово «свобода». Пользователи китайского сегмента интернета предположили, что оно было исключено специально.

«Новый словарь для студентов» - так можно перевести название книги, опубликованной изданием Education Press. Эта книга — наиболее распространённое учебное пособие на территории Китая, им пользуются с 50-х годов, периодически обновляя.

Китайские пользователи сети обнаружили, что в новом издании государственного учебника при разборе слов, начинающихся с иероглифа 自 отсутствует слово 自由, обозначающее «свобода». Причём среди слов, начинающихся на этот иероглиф, авторы словаря упоминают существительное 自慰 — мастурбация. Напомним, этот учебник рассчитан на детей младшего и среднего школьного возраста.

Китайские интернет-пользователи, обнаружившие забавное упущение составителей словаря, увидели в этом холодный расчёт: якобы свобода граждан не нужна китайским властям, из-за чего они и решили в принципе убрать это понятие из системы образования.

Ян Шао, профессор экономики и бывший преподаватель университета Гуэйчжоу, так прокомментировал отсутствие в словаре слова «свобода»: «Есть две возможные причины произошедшего: первая - банальная невнимательность редакторов. Вторая, более вероятная в нездоровом обществе — сознательное исключение этого понятия. Если верно второе, значит они боятся людей, свободы и того, что ученики узнают, что такое свобода».

К слову, по сообщениям китайских СМИ, в издании самого популярного китайского словаря «Синьхуа» от 2013 года так же отсутствует слово «свобода». Причём его всё ещё можно обнаружить в изданиях 2004 и 2010 года.

Интернет-пользователи также критикуют правительство за систему образования, основанную а промывке мозгов. По их словам, люди в Китае с детства не понимают истинного значения слова «свобода». Это перестаёт казаться удивительным, если прочитать определение свободы и старого издания словаря «Синьхуа»: «свобода — это право людей организовывать свою деятельность в соответствии с законом».

Активист движения «Западные монахи» в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее ответил: «Я думаю, это закономерно. Свобода и авторитарность — несовместимы, как огонь и вода. Стоит сказать, что авторитаризм сейчас более жесток, чем в прошлом».

«Западные монахи» отметили, что новый студенческий словарь без «свободы» может стать шагом к новому обществу — обществу рабов.