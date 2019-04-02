«Штыри тебе в шины»: В Стамбуле придумали как бороться с любителями погонять по встречке

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Отечественные бугры в сравнении с турецкими «лежачими полицейскими» покажутся детским лепетом.

Власти турецкой столицы внедрили более радикальный, мягко выражаясь, способ останавливать автомобилистов, которые любят ехать в противоположном направлении на дороге с односторонним движением. В городе установили лежачие полицейские, оснащенные стальными шипами, торчащими из под земли. При правильном движении автомобиля острые шипы складываются не причиняя вреда транспортному средству, а в случае нарушения правил дорожного движения - глубоко вонзаются в покрышки. Как говорится, «мгновенная карма» в действии.

Недавно на сайте Pikabu появились свежие фотографии турецкого «ноу-хау». Одни пользователи пришли в восторг от подобной изобретательности, другие же отметили, что для таких случаев турки возят с собой в машине коврик.

Возможно России пока еще рано брать на вооружение подобный метод борьбы с нарушителями. Ведь на наших дорогах шипы могут перестать складываться уже после первого дождя или снега.