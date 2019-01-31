Ученые в горах Антарктиды обнаружили следы в виде свастики

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Исследователи предполагают, что мистические знаки в горном хребте могли оставлять настоящие пришельцы.

Американские ученые сообщают, что данные видеокадры и фотодоказательства, которые очевидцы зафиксировали на территории Трансантарктических гор в Антарктиде. Были сделаны ещё в 2017 году. По сообщениям, редкие кадры удалось зафиксировать российскому спутнику, позже снимки показали в соцсети Facebook. Однако потом все доказательства существования пришельцев на Земле были удалены с Сети. И только недавно ученые смогли снова раздобыть редкие кадры, чтобы проанализировать их.

В результате исследователи нашли в данной местности Антарктиды нашли не только огромные сооружения, включая пирамиду, но и таинственные следы в виде свастики. На данный момент ученые продолжают изучать горные хребты, а теоретики заговора говорить о присутствии на Земле НЛО и инопланетян.