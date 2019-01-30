Нибиру или НЛО?: Жуткое зрелище в небе напугало жителей Лондона

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Очевидцы сообщили, что видели НЛО из которого вылетало множество полупрозрачных сущностей.

Уфологи из Великобритании проинформировали, что жители самого северного района Энфилд в Лондоне были напуганы, когда в ночном небе увидели жуткое инопланетное зрелище. Очевидцы сообщили, что странное действие, которое также удалось запечатлеть на видеокамеру, происходило 11 января. Свидетели заявили, что видели одновременно несколько прозрачных объектов, которые могли быть НЛО.

Также британцы не исключают, что мистическое действие в небе могло быть спровоцировано гуманоидами из планеты-убийцы Нибиру. На данный момент уфологи точно не могут сказать, то конкретно видели очевидцы – НЛО, Нибиру, пришельцев, духов или может быть простое световое шоу.