В Италии очевидцы заметили летающий объект, похожий на НЛО

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Жители Италии впервые в этом году столкнулись с «кораблем» пришельцев.

Стало известно, что 28 января 2019 года на территории итальянского города Алессано очевидцы смогли запечатлеть необычную форму НЛО, который на большой скорости пролетал над домами. Свидетели, которые в этот момент находились в автомобиле и собственными глазами заметили летающий объект, записали его на видео. Очевидцы сообщили, что видели странный объект, похожий на НЛО.

Более того, по словам напуганных жителей Италии, инопланетный объект был очень больших размеров, что выглядел почти как полноценный военный летающий аппарат, который может выстрелить. Стоит отметить, что шокирующие кадры даже попали в местные новости, чтобы предупредить людей о вторжении НЛО.