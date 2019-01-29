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Правительство США может быть виновато не только за кровавую революцию в Венесуэле и Украине, но и в более глобальных проблемах человечества. Это касается таяния ледников, а также повышения уровня воды в мировом океане.

Сторонники теории заговора убеждены, что США могут свозить радиоактивные отходы на Аляску и тем самым провоцировать глобальное потепление на всей планете. Конспирологи считают, что американское правительство давно превратило когда-то проданную территорию из ледников в свалку, поскольку на основной части континента хранить такие вещества небезопасно. США, как известно, является ядерным государством, поэтому для разработки новых технологий военной промышленности и космической сферы, вероятно, используются радиоактивные вещества.

Стоит отметить, что даже испытание оружия нового поколения США проводит не на своей территории, а в бедных странах - Куба, Иран, Ирак, Афганистан, Сомали, Йемен и Гаити. Есть большая вероятность, что эта участь, в случае не покорения действующего президента, ждет и Венесуэлу - у США хватит опасного и загрязняющего среду вооружения, чтобы заполучить некое всевластие над страной, обогатиться ее черным золотом, как полагают конспирологи, а также испытать на гражданах другого государства радиоактивные вещества.

Безусловно, для США Аляска - балласт, на который можно сбрасывать тот опасный мусор, который, вероятно, сгубил бы миллионы жизни на основном континенте Штатов. Но рано или поздно, как полагают конспирологи, вина правительства США, в том числе и Дональда Трампа, будет доведена - но тогда, вероятно, будет поздно, поскольку процесс загрязнения мирового океана, атмосферы и глобального потепления остановить потом никак нельзя.