Биологическая атака на Казахстан: Свирепствуют два новых штамма кори

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Не исключено, что они попали с территории Украины. Ещё в декабре прошлого года ничего подобного не наблюдалось.

А сейчас на Казахстан совершена самая настоящая биологическая атака. В особенности свирепствуют два новых штамма кори, которых ранее в этой стране никогда не было.

Только за январь количество заболевших намного превысило показатели последних месяцев ушедшего года. Новый штамм вряд ли мог развиться самостоятельно так быстро.

Наиболее вероятным является то, что он был занесён извне. У Казахстана достаточно тесные контакты с Украиной. Там уже не первый год корь просто «косит» население. Смертельные случаи стали уже не единичными, а новые штаммы появляются снова и снова.

До этого самой крупной вспышкой кори в Казахстане была произошедшая в 2005 году. Тогда вирус поразил 16 тысяч человек.

Сейчас этой болезнью уже заразились больше 500 младенцев, которым нет ещё и годика.

На Украине, согласно статистическим данным, за период с 28 декабря прошлого года по 25 января нынешнего заболели корью почти 12 тысяч человек. Шестеро из них уже скончались. Из них два ребёнка.

Возможно, на территорию Казахстана новые штаммы вируса смогли проникнуть с территории этой страны. Это могло произойти, например, при поставке продуктов питания или других товаров. Носителями вируса могли являться и сопровождавшие их лица, в том числе железнодорожные бригады.