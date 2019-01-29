Семейная идиллия: Анджелина Джоли сводила детей в японский ресторан

Сегодня, 08:10

Голливудская актриса появилась на публике со своими детьми.

Анджелина Джоли после развода с своим голливудским мужем все больше уделяет времени детям и чаще появляется с ними на публике. В этот раз американские СМИ заметили, как звезда направляется с ними в суши-бар. Вместе с ней в японский ресторан пришли 10-летние Вивьен и Нокс, а также 14-летняя дочь Захара.

Как обычно, звезда выбрала лаконичный образ. Ее часто замечают в черной одежде, и в этот раз она сводила детей в черных брюках, черной футболке, туфлях на небольшом каблуке соответствующего цвета и перекинула через плечо шарф. Неизменным аксессуаром остались солнцезащитные очки.

Семейная идиллия Джоли нарушилась 19 сентября 2016 года, когда пара подала на развод. Всего у актером 6 детей. Все носят фамилию Джоли-Питт и трое являются приемными детьми пары.



