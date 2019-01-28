Кейт Миддлтон планирует родить девочку в 2020 году

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Это произойдёт из-за особой связи принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

По утверждениям источника, Кейт Миддлтон планирует родить ещё и девочку к 2020 году, поскольку она хочет сестру для принца Луи ближе к его возрасту. Герцогиня Кембриджская уже является мамой для 5-летнего принца Джорджа, 3-летней принцессы Шарлотты, и 9-месячного принца Луи.

Источник, близкий к семье, утверждает, что она вдохновилась увидев «особую связь» между принцем Джорджем и Шарлоттой, то как они ладят друг с другом. Утверждается, что она надеется родить ещё одну девочку, чтобы подарить принцу Луи такие же отношения.

Источники говорят, что принц Уильям также готов на этот шаг, и добавили: «Кейт увидела связь между Джорджем и Шарлоттой и думает, что было бы прекрасно, если бы у Луи была сестра ближе к его возрасту».

Они добавили, что Кейт вдохновлена другими членами королевской семьи с большой семьей, в том числе мамой четырехлетней королевы и наследной принцессой Мэри Дании, с которой она близка, у которой также есть четверо детей.

Но это не единственная причина, по которой Кейт собирается снова стать мамой. Близкий источник сказал: «Простая правда в том, что Кейт любит быть домохозяйкой и воспитывать детей».

Напомним, что в королевской семье также планируется пополнение у Меган Маркл и принца Гарри уже весной этого года.