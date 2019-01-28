Канада – излюбленное место пришельцев: В небе над Торонто засняли разноцветное «живое» НЛО

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Корабль инопланетян был усеян лампочкам, которые как живые передвигались по всей поверхности летающего аппарата. Уфологи уверены, мол внеземные цивилизации уже давно наблюдают за Канадой с целью колонизации безлюдных мест.

Канада – самое излюбленное место пришельцев. В стране местные жители очень часто становятся свидетелями полётов и крушения кораблей инопланетян. Так, 22 января жители Торонто засняли в небе большое разноцветное «живое» НЛО., который завис в небе прямо над жилыми домами.

Видео было сделано ночью, а затем опубликовано в Сети, благодаря чему уфологам удалось детально рассмотреть предполагаемый корабль пришельцев. Во время просмотра ролика видно, что НЛО традиционной круглой формы. Внутри корабля расположились десятки фонарей, которые излучали яркий белый свет. При этом эксперты особенно отмечают тот факт, что лампы как будто перемещаются по поверхности инопланетного аппарата, не покидая его приделов.

Очевидец, снявший ролик, рассказал, что он заметил корабль пришельцев, когда ожидал пассажира из Uber. При этом, мужчина не отрицает, что он стал свидетелем полёта обычного дрона. Как бы то ни было, уфологи не считают, что в данном инциденте может быть замешан человеческий след.

По словам специалистов, похожий яркий НЛО был замечен и вечером 25 января, только в другой части Канады – на территории провинции Альберта. Местные жители заметили яркие огни, которые активно парили в небе.

Раньше, в сентябре 2018 года, над тем же спальным районом Торонто был замечен целый флот кораблей инопланетян. Светящиеся огни появились в вечернем небе и активно кружили, изучая местность.

Уфологи полагают, что если пришельцы и посещают Землю, то их стоит искать именно на территории Канады, которая славится отдалёнными и безлюдными местами. Также отличным местом для инопланетян может быть российская тайга. В любом случае, дальше предположений специалисты так и не продвинулись. При этом стоит отметить, что яркие огни в небе могут быть действительно быть дронами или другой человеческой техникой, поэтому утверждать наличие на Земле пришельцев со 100% уверенностью не приходится.