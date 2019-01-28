Очевидцы из США заметили в небе необычный НЛО в виде пули

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Жители штата Северная Каролина были напуганы из-за необычного объекта в небе.

Американские уфологи проинформировали, что мужчина, который заснял НЛО на видео, прогуливался по улице и фотографировал природу. Однако тогда молодой человек ещё не подозревал, что станет настоящим очевидцем НЛО. Мужчина признался, что был напуган, однако смог рассмотреть инопланетный объект. Как свидетель рассказал уфологам, НЛО был в виде пули и имел серебряный цвет.

Сообщается, что НЛО был замечен 25 января этого года. Десять секунд космический аппарат буквально мигал в небе, а потом и вовсе расстроился в воздухе. Уфологи отмечают, что «летающие тарелки» часто посещают США и в последний раз их было замечено на территории штата Мэн.