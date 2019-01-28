СМИ: Дети Кейт Миддлтон называют свою няню «Джеймсом Бондом»

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Пока другие дети сравнивают образ няни с Мэри Поппинс, королевские наследники видят в своей гувернантке секретного агента 007.

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают одновременно трёх маленьких детей, но благодаря их специально обученной няне Марии Борралло королевская жизнь супругов становится немного менее безумной. По словам СМИ, ежедневно герцоги Кембриджские имеют очень полный график: встречи с мировыми лидерами, работа с благотворительными организациями и другие королевские обязанности. Поэтому, им помогает ответственная няня.

Однако недавно стало известно, что маленькие Джордж и Шарлотта вовсе не хотят называть свою няню по имени. Детям больше нравится называть Марию «Джеймсом Бондом», поскольку их няня выполняет множество обязанностей. А не только следит за юными наследниками.