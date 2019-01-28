Застывший в небе НЛО напугал очевидцев из Мексики

Сегодня, 08:24

Новый космический объект вновь появился в западном полушарии.

Наблюдатели успели заснять 26 января странный объект большого размера, который завис в воздухе и практически не двигался. Застывший в небе НЛО снимали из города Тихуана на северо-западе Мексики. Сам НЛО застыл над горной цепью Кордильеры в районе Паломарского хребта.

Очевидец Герардо Чоко Тромпетасу заявил, что объект напугал его семью. НЛО находился в небе статично, чем привлек внимание, потому что другие летательные аппараты не такие крупные и обычно всегда в действии.

Другие пользователи соцсетей заметили, что на объекте мигающие огни. Это развеивает все догадки на счет НЛО, потому что это мог быть обычный дрон. Хотя все другие характеристики указывают обратное.

Интересно, что рядом с объектом пролетел самолет. Есть вероятность, что сидевшие в правой части пассажиры также увидели НЛО, только вблизи.



