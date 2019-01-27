Русская рулетка по-китайски: В Китае учёные смогли воспроизвести вкус сверхядовитой рыбы фугу

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Она отличается абсолютно нежным вкусом. Однако, тем, кто решился, попробовать её, даже за заоблачную цену, необходимо помнить, вероятность смертельного отравления очень велика.

В Китае учёные задумались о том, как можно избежать этого. В итоге они смогли воспроизвести вкус сверхядовитой рыбы фугу.

Неповторимость вкуса определяется наличием в её мясе сразу нескольких компонентов. Некоторые из них являются смертельно опасными.

Для того, чтобы научиться её готовить, повара специально для этого обучаются несколько лет. Однако, и тут присутствует человеческий фактор.

Если фугу окажется совсем чуть-чуть недоваренной, она сразу убьёт того, кто её съел. Если переваренной – он не получит наслаждения от того, за что заплатил бешеные деньги.

В Китае решили сохранить для гурманов вкус этой рыбы, предохранив их от её яда.

Впрочем, тем, кто попробовали настоящую фугу, вряд ли воспользуются этим предложением.

С одной стороны, деньги должны быть заплачены за натуральное удовольствие. С другой стороны, русская рулетка, на своеобразный манер, также получила своё большое распространение. Своеобразная соревновательность богачей.

Так что, искусственная фугу будет, видимо, для середняков. Богачи едва ли откажутся от своей привилегии.

Жевать искусственную телятину они, точно, не станут. Вряд ли тут будет нечто другое. В смысле, со сверхядовитой фугу.