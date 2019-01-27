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Это произошло в Бердянске. У пациента в медицинском учреждении случился конфликт с охранником.

В результате, тот получил от гражданина РФ два выстрела в голову с применением револьвера. На Украине задержали россиянина за стрельбу в больнице.

Стрелка задержали сами свидетели конфликта. Он при этом не сопротивлялся и сдался без сопротивления прибывшим украинским правоохранителям.

Задержанным оказался россиянин 1978 года рождения. Потерпевший охранник старше его на два года. Он получил огнестрельные ранения в голову. Ни на его жизнь, ни на здоровье это не повлияет.

С каким диагнозом оказался в украинской тюрьме россиянин, неизвестно. Согласно поступившей информации, он был, видимо, наркоманом.

Свидетели того, что произошло, сообщают, двое мужчин зашли в туалет и заперлись там. Видимо, для того, чтобы «уколоться и забыться».

Желающих посетить это заведение той порой собралась целая очередь. На шум, гам и стуки в дверь туалета никто изнутри просто не реагировал.

Тогда «томящиеся» в нужде пациенты вызвали охранника. Тот принял решение вскрыть туалетную дверь. Оттуда сначала раздался громкий крик, а затем началась стрельба.

Как оказалось, её открыл лишь один из мужчин. Теперь он находится на Украине под уголовным делом.