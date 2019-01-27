Пришельцы дали о себе знать?: В Канаде очевидцы увидели в небе аномальные огни

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Канадские уфологи не исключают того, что инопланетяне стремятся выйти на контакт с людьми.

В Канаде очевидцы на территории провинции Альберта увидели в небе аномальные огни, которые вызвали у них немало вопросов. Загадочные светящиеся объекты местные жители засняли на видео, чтобы показать опытным уфологам. Сообщается, что красные НЛО канадцы заметили поздно вечером, 25 января.

Уфологи предполагают, что таким образом пришельцы могут людям подавать сигналы, чтобы дать о себе знать. Однако скептики утверждают, что в небо могли местные жители запускать ракеты или другую пиротехнику, которая могла бы создать подобный эффект.