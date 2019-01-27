Черные объекты в небе: В штате Мэн очевидцы засняли НЛО

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Неожиданное появление НЛО ужаснуло очевидцев.

Житель Соединённых Штатов вечером 25 января с помощью камеры заснял странные вещи в небе. Это были 2 черных объекта неправильной формы, находящиеся среди облаков. Сами тучи тоже привлекли внимание: они напоминали торнадо, по словам очевидца.

В своем ролике мужчина сказал, что многие отрицают существование подобных явлений или внеземной жизни, но данное видео – яркий тому пример. По его словам, «Отец Небесный» показал это, и существование подобного отрицать нельзя.

Жители Америки часто сталкиваются с подобным. Национальный центр сообщений об НЛО в США сообщил, что странные летающие объекты были зафиксированы уже 106 раз в течение 2018 года. И это только в штате Колорадо. Специалисты отмечают вспышку активности НЛО, хотя не исключают возможности появления в небе дронов и других летательных аппаратов, которые население принимает на аномальные явления.



