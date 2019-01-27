Уфологи: Огромный НЛО преследовал пассажирский самолет над Китаем

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Очевидцы посчитали, что инопланетяне могли напасть на пассажирский самолет.

Китайские уфологи проинформировали, что пассажиры самолета, который совершал перелет из Нидерландов в Китай, зафиксировали нечто инопланетное среди облаков. Один из пассажиров по имени по имени Мин Ян сообщил, что неожиданно почувствовал что-то странное и когда выглянул в окно и заметил огромный летающий объект. По словам мужчины, НЛО был серебристо-серого цвета и имел необычную дискообразную форму.

Очевидцам также удалось зафиксировать, как пассажирский самолет на небольшом расстоянии преследовал инопланетный НЛО. Однако «корабль пришельцев» недолго следовал за самолетом и позже буквально растворился в воздухе, передают очевидцы.