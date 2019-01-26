Неудачная операция: Глазное яблоко женщины напоминает порезанную пиццу

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Врачи заметили странную картину на глазном яблоке 41-летней женщины во время недавнего обследования.

На первый взгляд, изображение на фото напоминает порезанную пиццу. Но это на самом деле фотография женского глаза, согласно недавней статье в прессе.

При ближайшем рассмотрении врачи обнаружили 16 надрезов на роговице пациентки - прозрачной куполообразной поверхности, которая закрывает переднюю часть глаза. Эти разрезы были результатом операции на глазе, называемой радиальной кератотомией, которую женщина перенесла 23 года назад, чтобы исправить свое близорукое зрение. Хотя эта операция больше не используется, по свидетельству экспертов, она была довольно популярна сравнительпо недавнео: в 1980-х и 1990-х годах.

Во время процедуры врачи делают радиальные разрезы на роговице глаза, в результате чего роговица становится более плоской, при этом, в свою очередь, улучшается зрение. Однако процедура связана с рядом осложнений.

В статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии, исследователи во главе с доктором Муралидхаром Рамаппой написали: «Наложение разрезов или чрезмерные радиальные разрезы могут привести к снижению остроты зрения, а рубцевание роговицы связано с появлением бликов и ореолов».

К счастью, у женщины, похоже, не было ни одного из этих симптомов, и после полугодового контрольного визита у нее не было выявлено никаких проблем.