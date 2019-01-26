Революция стиля: Мелания Трамп удивила фанатов эффектным «возвращением» в соцсети

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Супруга Дональда Трампа удивила фанатов стильным образом.

Первая леди США всегда отличалась изысканном вкусом в одежде. Поэтому каждое появление Мелании Трамп в светском обществе активно обсуждается в сети, начиная от аксессуаров до дизайна туфель. И хотя в последнее время Первая леди не часто балует фанатов яркими образами, а то и вовсе пропадает из виду, но последний пост в соцсетях оправдал все ожидания подписчиков. Эффектным образом Мелания удивила фанатов. Такое возвращение в соцсети подписчики прозвали «революцией стиля».

Для нового снимка в Instagram супруга Трампа выбрала стильные брюки, свободный чёрный гольф и наброшенное на плечи пальто. Известно, такое сочетание цветов одно из любимых в образах Первой леди. Стоит отметить, решительный настрой оправдан комментарием к публикации: «Работы в Восточном крыле продолжаются в сфере онлайн-безопасности и заботы о благополучии детей во всем мире!»

Судя по всему, такая пропажа была связана с серьезной подготовкой новых стратегий в работе Трамп. Заметим, ранее пресс-секретарь Мелании, Стефани Гришэм, сообщала, что Первая леди предпочла взять небольшую паузу в светских мероприятиях и полностью отдалась работе. По словам секретаря, за этот период даже штат Мелании Трамп сократился вдвое. Предполагается, уже в скором времени проявятся результаты трудоёмкой работы Первой леди США.