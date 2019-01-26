Педофил с целью унизить женщину эякулировал в её чай

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Для осуществления целей из списка педофил эякулировал в чай женщины, прежде чем она выпивала его.

Гарит Твиселтон признался, что эякулировал в чашку чая женщины, прежде чем она выпивала его, с целью «унизить» её как часть списка преступлений. Преступник даже снял мерзкий акт, который показал, как мастурбирует в кружку. У Твиселтона из Стаффордшир, Англия, также было 14 488 непристойных изображений детей, в том числе 1317 самых серьезных категорий на домашнем компьютере и других устройствах.

Педофил признался виновным в 13 преступлениях на сексуальной почве, в том числе говорил детям в возрасте девяти лет совершать непристойные действия на камеру. Нарушение включало в себя установку секретных камер в спальне и ванной комнате дома, в общественном туалете кафе и в раздевалке персонала ресторана, на которых снимались фильмы и изображения ничего не подозревающих женщин. В целом, мужчина признался в пяти пунктах вуайеризма в том, что судья назвал «подробным, спланированным и длительным» оскорблением. Судья Чемберс назвал эти инциденты «поистине ужасающими».