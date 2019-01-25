А скажут, что не скрывали: Китайцы заявят права на Луну на основании своего инопланетного происхождения

Сегодня, 21:16

Китай уже не пригоден для жизни и теперь им необходим новый дом. Они не только выиграют космическую гонку, но и объявят спутник частью своей территории, предоставив миру неопровержимые доказательства того, что их предками были пришельцы, о чем говорится сразу в семи древних трактатах.

Пока остальные страны, владеющие космическими технологиями, занимались военно-политическим эксгибиционизмом, китайцы тихонечко запустили аппарат, который благополучно достиг обратной стороны Луны. Официально, «Чанъэ-4» собирает образцы для изучения условий на обратной стороне Луны, но известно, что уже есть планы по проведению ряда экспериментов по созданию замкнутой экосистемы на Луне. «Чанъэ-4» уже доставил на спутник семена картофеля и яйца шелкопряда, для того чтобы личинки вырабатывали углекислый газ, а растения – могли поглощать его и выделять кислород. Если эксперимент пройдет удачно, то далее придет очередь создания подходящих условий для жизни животных, а потом и людей.

Освоение Китаем Луны заботит не только конкурентов, но и все человечество. За китайцами давно закрепилась слава хитрых и изворотливых людей, который за улыбкой скрывают истинные намерения. И сейчас эти хитрые китайцы высадились на обратной стороне Луны, чтобы заниматься своими исследованиями без докучливых зрителей. Там они могут проводить любые секретные эксперименты, и никто о них не узнает, пока не станет слишком поздно.

Китайцы заявят права на Луну на основании своего инопланетного происхождения, опасаются некоторые исследователи. Дело в том, что их книги изобилуют записями о том, что они произошли от богов, спустившихся с Луны на летающих светящихся шарах (и об этих шарах даже упоминал Цицерон в своем «De Divinatione»). Эти боги основали Поднебесную империю.

В качестве доказательства своего внеземного происхождения китайцы предъявляют находки с острова озера Туньтинь, где находятся гранитные глыбы с высеченными изображениями человекоподобных существ, летящих по небу на цилиндрических машинах. Профессор Пекинского университета Пен Лао установил, что возраст артефактов составляет 45 тысяч лет. Это означает, что их сделали современники Лемурии и Атлантиды.

Еще одним доказательством инопланетного происхождения китайцев может служить манускрипт «Чи». В нем говорится о расе Божественных Царей, которые правили Китаем 18 тысяч лет, что подтверждается записями из книги «Хуайнань цзю», где описаны идиллические века и Эдемский сад, когда душа и тело находились в космическом взаимопонимании. Древние пришельцы часто спускались на Землю и учили людей божественной мудрости, но люди все испортили неуемной похотью и развратом.

После деградации людей в мир пришел хаос и страх. В «Шанхай чинь» описаны Мяо — крылатые человеческие существа, которые утратили способность летать в 2400 году до новой эры из-за ссоры с «Властелином Высоты». В другой книге «Царь Шу» сказано, что Властелин Чангти был разочарован утратой добродетели своим народом, и приказал своим помощникам Чану и Лхаю оборвать связь между небесами и землей.

Некоторые российские ученые также допускают возможность инопланетного происхождения китайцев. В горах Тянь-Шаня есть шахты и штольни периода позднего палеолита. Это значит, что там добывали руду 15 тысяч до новой эры, а содержимое гробниц того времени поражает. В некоторый найдены предметы из алюминия.

Земля управлялась вселенским разумом, а провинившихся людей наказывали катаклизмами, сказано в «Фенынень» - истории конфликтов между последними тиранами из рода Шан и династией Чжоу. Боги прогневались на китайцев за то, что они использовали в войне дары из космоса и отняли отравляющие вещества, бактериологическое оружие, летательные аппараты и световые шары и лучи. Уничтожив дарованные технологии, боги улетели на огненных драконах.

Такого количества доказательств хватит для любого суда, а если Китай сумеет адаптировать Луну для жизни, то и доказательства не потребуются. Просто скажут, что никогда не скрывали своей истории, а теперь просто вернулись домой. Иначе они не стали бы относиться так к своему дому на Земле.