В Великобритании призрак монаха в замке с привидениями напугал молодую пару

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Супруги сделали быстрое фото у замка Дадли, который известен своей паранормальностью, и долго не рассматривали его должным образом. Однако после тщательного анализа снимка они были очень напуганы тем, что обнаружили там фигуру монаха, стоящего прямо позади фотографирующегося мужчины.

Хелен Уикман, 43 года, и Джон Дарган, 33 года, рассматривали фотографии из своей поездки в замок Дадли в Великобритании, когда заметили что-то странное на фоне одного из снимков. Фигура, которую они считают призраком бывшего монаха, стоит всего в нескольких метрах от них. Пара всю жизнь была увлечена паранормальным, но именно монаха они даже не заметили, хотя это была достаточно крупная фигура.

«Мы были первой парой, которая поднялась по ступенькам к арке, так что перед нами никого больше не было, потому мы и подозреваем, что это был именно призрак. Экскурсовод рассказал нам, что монахи из соседнего монастыря ходили по ступенькам к замку для молитв и уроков, и форма тени позади выглядит похожей именно на них. Мы были очень напуганы», - рассказала Хелен.

Замок Дадли, который датируется 1071 годом, хорошо известен своей паранормальной активностью и считается одним из самых таинственных в Великобритании. Легенда о серой Леди ходила по округе в течение многих веков и была связана именно с этим местом. Согласно легенде, серая Леди - это дух женщины по имени Дороти Бомонт, которая умерла вскоре после родов вместе со своим ребенком. Она хотела быть похороненной рядом со своим ребенком, но ее желание так и не исполнилось, и поэтому она бродит по территории замка. Молодая пара очень хотела туда поехать и получила билеты в качестве рождественского подарка.

Таким образом, призрак монаха в замке с привидениями напугал молодую пару, но, в конечном итоге, они остались в восторге от путешествия, ведь смогли запечатлеть нечто необъяснимое и аномальное, о чем так долго и мечтали. Но стоит быть очень осторожными, так как игры с паранормальным ни к чему хорошему не приводят.